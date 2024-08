Ujawniono, ile Snoop Dogg zarabia, relacjonując igrzyska w Paryżu. DZIENNA pensja rapera to kosmos...

Snoop Dogg zarabia miliony w Paryżu

Siadłem obok dyrektora NBC na kolacji, powiedział, że Snoop dostaje 500 tys. dolarów dziennie plus koszty za bycie tutaj i promowanie Olimpiady. Od ginu i soku do kilku milionów za bycie celebrytą na Olimpiadzie - co za świat - czytamy.

Snoop Dogg promuje Igrzyska Olimpijskie

Oczywiście władze NBC nie potwierdziły kwoty, za jaką został zatrudniony raper. Ile by to nie było, najwyraźniej było warto. Według The Washington Post, w porównaniu z igrzyskami w Tokio z 2021 r., oglądalność wzrosła aż o 79 proc. Ma to być zasługa właśnie zaangażowania Snoopa.