Snoop Dogg ogłasza: "Rzucam palenie MARIHUANY"! Wywołał skrajne reakcje fanów

Snoop Dogg , ikona hip-hopu i kultowy reprezentant Zachodniego Wybrzeża, od lat był kojarzony z jednym z największych zamiłowań w jego życiu - marihuaną. Artysta publicznie manifestował swoją miłość do "trawki" i wyrażał ją m.in. w tekstach, a także inwestował w biznesy związane z konopiami.

Wokół zamiłowania Snoop Dogga do marihuany krąży wiele plotek. Jedna z nich dotyczy rzekomego zatrudniania przez rapera osoby odpowiedzialnej za... skręcanie jointów. W jednym z wywiadów muzyk wyznał nawet, że pali około 80 (!) blantów dziennie. Trudno jednak powiedzieć, czy ta deklaracja była szczera, czy też miała być elementem kreowania ekstrawaganckiego wizerunku.

Snoop Dogg zrywa z nałogiem. Fani w szoku

Artysta przez lata był zagorzałym zwolennikiem legalizacji marihuany i często podkreślał swoje przekonanie co do korzyści zdrowotnych i społecznych związanych z tą rośliną. Tym większym zaskoczeniem jest decyzja, którą raper ogłosił w czwartek na swoim profilu w serwisie X (dawnym Twitterze). Snoop Dogg zamieścił swoje czarno-białe zdjęcie, pod którym informuje, że zrywa z nałogiem.

Zaskakujące wyznanie 52-latka wywołało żywiołowe reakcje wśród jego fanów, którzy przez lata uważali go za jednego z głównych "ambasadorów" marihuany w kulturze hip-hopowej. Wielu zastanawia się, jak ta decyzja wpłynie na twórczość artysty. Niektórzy żartują, że skoro Snoop przestał palić, to oni będą robić to "w jego imieniu". Większość osób zamierza jednak kibicować swojemu idolowi w jego postanowieniu.