Tak książę William i książę George zareagowali, gdy Hiszpania strzeliła Anglii DRUGIEGO gola. Syn króla miał być "daleki od zachwytu" (WIDEO)

Ebl..... 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Litosci on musiał być w tym garniturzei jeszcze pod krawatem to jest dziecko chłopiec mały no dobra młody. Ta angielska arystokracja to mają mózgi zryte z niego robi sie juz króla bo w gangu na mecz to jest biedne dziecko wescie rozluźnijcie trochę elki już niema ta to dopiero była twarda w tych zakazach a jeszcze fajnie jak jest zimno a ci chłopcy w tych krótkich spodenkach i płaszczach a nóżki gole to jest cyrk i matka się nato godzi sama w płaszczu kapelo na głowie kozaki a dziecko w krótkich spodenkach dziewczynka w cienkich bucikach a najstarszy w samym garniturze ludzie to jest chore