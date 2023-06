Dawno niewidziany Daniel Martyniuk pozuje u boku WYSTROJONEJ w błękitną sukienkę Faustyny. Ładna z nich para? (FOTO)

Był taki moment w historii rodzimego show biznesu, gdy Daniel Martyniuk cieszył się wyjątkowo złą prasą. Jego wojna z Eweliną z Russocic toczyła się na oczach całego kraju, a był to dopiero początek problemów, z jakimi zmagał się wówczas syn Zenka i Danusi Martyniuków . Dziś wydaje się, że najgorsze może być już za nim, a ostatnie wieści z jego życia brzmiały nad wyraz optymistycznie.

Daniel Martyniuk na nowych zdjęciach. Obdarował narzeczoną buziakiem

W sierpniu zeszłego roku media donosiły, że Daniel Martyniuk oświadczył się Faustynie podczas wspólnego wyjazdu. Niedługo potem byli razem w Wenecji i coraz więcej mówiło się o ich ślubie. Miało być skromnie i bez fajerwerków, a Daniel wspominał potem, że ślub jest jego świadomą decyzją i "nie jest teraz do niego zmuszany".

Co dziś u niego słychać? Tak naprawdę niewiele wiadomo, bo Daniel przestał aktywnie udzielać się w mediach społecznościowych, co najwyraźniej wyszło mu na dobre. Szczegółami wspólnych podróży czy tego, co słychać u niego i Faustyny, dowiadujemy się więc głównie z jej profilu.