Debiut księcia George'a. 9-letni wnuk króla Karola III spisał się na medal! (FOTO)

Mój 47-letni mąż wcale mi nie pomaga w wychowaniu trójki dzieci. Nic go kompletnie nie interesuje. Zamyka się w swoim pokoju codziennie na 12 godzin, bo ponoć pracuje zdalnie, a w weekendy jeździ do mamusi. Na mojej głowie jest zaprowadzanie dzieci do szkoły, zakupy, sprzątanie, pranie i gotowanie. Za dwa tygodnie komunia dziecka, a on nie wie, kiedy jest i jeszcze się mnie pyta czy ma być na mszy, bo na uroczystości go nie będzie, bo jego mamusi nie zaprosiłam (choć przecież może zaprosić, z Krakowa do Katowic to nie jest daleko i może z Karolem pojechać). Kiedy oznajmiłam mu, że na razie nie dam rady iść do pracy, bo muszę się zająć dziećmi i synem z orzeczeniem o niepełnosprawności, zostałam wyzwana od darmozjadów. Kiedy wybuchła awantura i stanął w mojej obronie 12letni syn, to wyszedł zapłakany z domu, bo jego syn go kopnął w nogę i 5 dni go nie było. Wrócił z podkulonymi ogonem. Kiedy wróciłam ze świat od rodziny, to czekał na mnie stos niepozmywanych garów. Od mamusi przywozi sobie jedzenie i podgrzewa, a dzieci nawet nie poczęstuje. Gdy mu się jedzenie kończy, to sam sobie nie zrobi, tylko zamawia albo czeka, jak coś ugotuję. Na pytanie, czy zaprosił chrzestną na komunię, odburknął co cię to obchodzi. Za dwa tygodnie komunia, a ja dalej nie wiem, ile talerzy mam szykować. Gdy wychodzi po pracy do sklepu, kupuje tylko dla siebie. Wyszłam za mąż za narcyza.