Eleganccy księżniczka Charlotte i książę Louis też biorą udział w koronacji Karola III. Tym razem obyło się bez dokazywania (ZDJĘCIA)

Royals 49 min. temu zgłoś do moderacji 26 7 Odpowiedz

Monarchia absolutna to najlepszy z mozliwych ustrojów, bo nawet jak król jest nieudany to ma wybitnych doradców, elitę społeczeństwa. A demokracja to tak naprawdę dyktatura motłochu, która predzej czy pozniej przeradza się w idiokracje, gdzie politycy, pochodzący czesto z nizin spolecznych zrobią wszystko dla sondazy. Szkoda ze w Europie już nie ma już takich prawdziwych monarchii :(