Media rozpisują się o imieniu księcia Louisa. Nawiązuje do tragicznej historii jego dziadka

Książę Louis, najmłodszy syn księcia Williama i księżnej Kate , przyszedł na świat pięć lat temu - chłopiec urodził się 23 kwietnia 2018 roku. Dumni rodzice wyjawili, jak nazwali syna dopiero kilka dni później. Ponoć do końca nie byli pewni, czy powitają syna czy córkę, dlatego nie mieli wybranego imienia.

Wielkie poruszenie u royalsów

Już na początku maja oczy całego świata ponownie zostaną zwrócone na brytyjski dwór. Wszystko z powodu koronacji Karola III. Co prawda wielką nieobecną na ceremonii będzie Meghan Markle , ale to nie odbierze wydarzeniu prestiżu.

Dlaczego książę Louis dostał takie imię?

To oczywiście nie jest jedyny powód nazwania księcia właśnie tym imieniem. Louis to też jedno z czterech imion Williama. Zostało wybrane przez Karola jako hołd dla jego zmarłego mentora, Lorda Louisa Mountbattena. Hrabia został zamordowany w 1979 roku przez wojska IRA. Jest to więc przedłużenie rodzinnej tradycji.