Książę Louis skończył 5 lat. Internauci zachwyceni jego nowymi zdjęciami: "CAŁA MAMA" (FOTO)

W dobie mediów społecznościowych nawet członkowie rodzin królewskich wydają się bliżsi "zwykłym śmiertelnikom". Oczywiście księżna Kate czy książę William nie relacjonują skrzętnie życia prywatnego na Instagramie. Od czasu do czasu można tam jednak podejrzeć kadry z ich codzienności.

Niepisaną tradycją jest już to, że książęca para pokazuje w internecie urodzinowe portrety swoich pociech. 23 kwietnia 5 lat skończył najmłodszy syn Kate i Williama, książę Louis. Na oficjalnym profilu pary na Instagramie pojawiły się już nowe fotografie z jubilatem.

Pięcioletni książę Louis na nowych zdjęciach

Tym razem zdjęcia wykonała nie księżna Kate, a fotografka Millie Pilkington. Widzimy na nich uśmiechniętego księcia bawiącego się z mamą w ogrodzie. Na jednym ze zdjęć chłopiec siedzi w taczce ze skoszoną trawą. I choć scena wydaje się sielska i spontaniczna, to nie ma jednak złudzeń, że nie została wykreowana na potrzeby sesji.

Księżna Kate jest ledwo widoczna na zdjęciu. Pierwsze skrzypce gra mały Louis w niebieskim sweterku ze wzorami. Książęcą stylizację uzupełnia koszula w kratkę (pod swetrem) i krótkie spodenki. Fryzura pięciolatka została wystylizowana na na bok. Drugie zdjęcie to już klasyczny portret. Urodzinowe fotografie księcia Louisa zachwyciły internautów. Swoją drogą, to ciekawe, że mimo wielu kontrowersji (obyczajowych i historycznych) brytyjscy royalsi nadal cieszą się ogromną sympatią, nie tylko w swoim kraju. W komentarzach oprócz życzeń dla Louisa pojawiła się też dyskusja na temat jego podobieństwa do bliskich.