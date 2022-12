Książę Louis POGNAŁ do księżniczki Charlotte z bukietem kwiatów. Nagranie rozczuliło fanów rodziny królewskiej (WIDEO)

Księżna Kate i książę William przed świętami mieli niezwykle pracowity okres. Para pojawiła się na kilku spotkaniach służbowych, a w niedzielny poranek wzięła udział w nabożeństwie w kościele świętej Marii Magdaleny w Sandringham. Tym razem następcy tronu i jego małżonce towarzyszyły wszystkie pociechy. Mimo że fani rodziny królewskiej przywykli już do widoku księżniczki Charlotte i księcia George'a, to najmłodszy syn książęcej pary rzadko pojawia się publicznie. Malec obecny był jednak na jubileuszu królowej Elżbiety II, na którym to zrobił ogromne wrażenie. Jego popisy i urocze minki zostały uwiecznione przez paparazzi, a żywiołowy Louis stał się wówczas jednym z ulubionych royalsów.

Tym razem chłopiec wraz z rodzicami i rodzeństwem wziął udział w nabożeństwie, a następnie spotkał się z poddanymi króla Karola III. Na zamieszczonych w sieci filmikach widać, że malec niespecjalnie był zadowolony ze spacerowania wokół tłumu obserwatorów, dlatego co jakiś czas ciągnął swoją mamę za rękę, by ta zrezygnowała z witania się z przybyłymi mieszkańcami.

Jednemu z mieszkańców udało się jednak uchwycić na nagraniu uroczy moment, w którym to książę Louis biegnie do swojej siostry - i krzycząc "Charlotte" - wręcza jej po chwili bukiet białych kwiatków. Na zamieszczonym w sieci filmiku można usłyszeć przy okazji reakcję tłumu, któremu najwidoczniej spodobało się zachowanie księcia. Mieszkańcy nie kryli zachwytu nad młodzieńcem, a w komentarzach internauci tylko potwierdzili, że 4-latek ma już pokaźne grono fanów.

To urocze, że biegł z kwiatkami do swojej siostry; Słodko, jak wołał "Charlotte"; Louis, odwracający się, kiedy tłum robił "ahhhh". Jest rozbrajająco uroczy; To przyjemność, widzieć księcia Louisa; przyszły Harry; On jest uroczy; To wspaniałe, że chłopcy ją uwielbiają; Książę Louis to zawsze ten najsłodszy; Najlepszy brat na świecie - pisali internauci.