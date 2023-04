Książę George dostał specjalne zadanie. Wszystko wydarzy się podczas koronacji Karola. "Zmniejszy to jakiekolwiek nerwy"

Książę George odegra wyjątkową rolę podczas koronacji Karola III. William i Kate już przygotowują go do wielkiego dnia

Rodzice księcia osobiście zadbają o odpowiednie przygotowanie go do wielkiego wydarzenia. O szczegółach całego procesu w rozmowie z Mirror opowiedziała ostatnio pisarka i ekspertka z dziedziny życia royalsów, Ingrid Seward. Wyjaśniła, że jako "jeden z czterech honorowych paziów" książę George w ramach przygotowań musi poznać przebieg koronacji króla Karola, która składać się będzie z sześciu etapów. Według Seward, Kate zadbała także o to, by szczegóły ceremonii były także znane jej pozostałym pociechom i wyjaśniła im wszystko w czasie Wielkanocy.