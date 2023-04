Wiadomo, gdzie usiądzie książę Harry podczas koronacji króla Karola III. Były kamerdyner ujawnia: "NIE MA SZANS na pojednanie"

Książę Harry i Meghan Markle od lat dbają o to, by wciąż było o nich głośno. Mimo że Sussexowie zrezygnowali z pracy w "firmie" i wyprowadzili się do USA, to nie dają o sobie zapomnieć. Para jakiś czas temu wydała serial dokumentalny na Netflixie, a później miała miejsce premiera książki księcia Harry'ego, która już ostatecznie miała pogrzebać szansę na naprawienie stosunków pomiędzy zwaśnionymi royalsami. Nic więc dziwnego, że fani rodziny królewskiej zastanawiali się, czy Meghan i Harry dotrą na koronację króla Karola III.