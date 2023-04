Meghan Markle i książę Harry komentują tabloidowe rewelacje! Poszło o prywatną korespondencję z królem Karolem III...

Wielka koronacja króla Karola III już za moment, dlatego brytyjskie tabloidy podgrzewają atmosferę wokół Windsorów do granic możliwości. Przed paroma dniami na portalu Daily Telegraph pojawiły się słowa "tajemniczego informatora", który miał stwierdzić, że Meghan Markle obraziła się na króla Karola III i dlatego właśnie nie przybędzie z księciem Harrym do Londynu na koronację. Chodziło ponoć o sposób, w jaki król przed paroma laty prowadził z Markle korespondencję na temat jej głośnego wywiadu z Oprah Winfrey. Najwyraźniej Amerykance nie spodobało się, jak jej teść zareagował na doniesienia o "nieświadomej stronniczości" co do koloru skóry małego Archiego.