Meghan Markle znów jest wściekła na księcia Harry'ego. Wiadomo, czym jej podpadł

Rpgnrosfwk 5 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Ona go pewnie bije jak on nie robi co ona chce ,przecież to widać na filmiku jak ona nim dryguje - jak pieska ,ma nawet swój znak-jak go kelpie po plecach to Harry ma skończyć gadać albo ja puścic przodem !!! Bo Una pierwsza wszędzie musi być 🤦🤦🤦