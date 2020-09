Dereszowska, Janda, Zielińska, Wałęsa, Moro i inni ostrzegają: "Rak nie poczeka na koniec epidemii!"

Ewela 9 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mam roczne dziecko, tydzien w zlobku i katar i kaszel, wiec dzwonie do przychodni i slysze "pani doktor zadzwoni o 13", zdebialam, koronavirus koronavirusem, ale male dziecko mi nie powie co go boli, a na sluch nie zgadne czy kaszle bo zapalenie pluc, czy oskrzeli, paranoja. Chyba tylko dzieki temu, ze maly mial problem z piciem wody dostalismy sie tez na wizyte twarza w twarz. Kolezanka rowniez z rocznym dzieckiem chorym uslyszala, ze lekarz zadwoni dnia nastepnego. Przeraza mnie to. Ludzie umieraja ale najwazniejsze, zeby nie umierali na koronavirusa. Rocznie na raka umiera 9 lub 11 milionow ludzi, nie pamietam juz. Na koronawirusa wciagu 9 miesiecy zmaro niecaly milion, a to tylko jeden z wielu przykladow gdzie ludzie umieraja i sie nie gada codziennie o tym w wiadomosciach.