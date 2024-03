Deynn i Majewski prezentują czułe objęcia na plaży, świętując 6. rocznicę ślubu. "PORYCZAŁAM SIĘ JAK BÓBR" (WIDEO)

Po serii instagramowych wynurzeń wydawało się, że propagatorzy zdrowego stylu życia nie mają już przed sobą wspólnej przyszłości. Nieoczekiwanie bogatsi o trudne doświadczenia Deynn i Majewski na nowo zaczęli umieszczać w sieci swoje fotografie, otwarcie przyznając się do rozpoczęcia terapii małżeńskiej . Wygląda na to, że wszystko zmierza ku dobremu...

Deynn i Majewski świętują 6. rocznicę ślubu

Jesteście przykładem dla wielu par; I tak powinno być - naprawiać, zamiast wyrzucać do śmieci całą relację; Ciary i łzy w oczach. Cieszę się razem z wami i życzę jeszcze piękniejszych, kolejnych rocznic ślubu; Wszystko, co piękne, przychodzi, ale trzeba na to ciężko pracować i wy to robicie; Coś pięknego, kolejnych długich lat. Widać, że tylko razem jesteście w pełni sobą i prawdziwie szczęśliwi - przyznali zgodnie w komentarzach.