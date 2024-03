Deynn i Majewski świętują 6. rocznicę ślubu roznegliżowanym zdjęciem. "3 miesiące temu byliśmy w centrum TORNADA..." (FOTO)

Deynn i Daniel Majewski świętują 6. rocznicę ślubu. Szczery wpis celebrytki

6. rocznica ślubu. Jako mała dziewczynka słyszałam to w bajkach, jako nastolatka słyszałam to w filmach, jako dorosła kobieta doznaje tego na własnej skórze - "prawdziwa miłość przetrwa wszystko" - pisze pod fotografią, na której można podziwiać ich wytatuowane ciała i kontynuuje: Najlepszym prezentem, jaki podarowaliśmy sobie przez 9 lat znajomości, była terapia. Nasza walka nadal trwa, mimo że na chwilę obecną jest cudowniej niż na początku związku. Kolejna lekcja życia wyciągnięta, tak musiało być, związek umocniony - uspokaja fanów.

Daniel Majewski wspomina małżeński kryzys. Zaskakujące słowa

3 miesiące temu byliśmy w centrum tornada i przed najgorszymi świętami w naszym życiu. Dałbym sobie wtedy rękę uciąć, że nie ma szans, by było tak jak dziś (albo że w ogóle będzie)... I bym kur*a nie miał ręki. Kocham Cię, good to be back. Nigdy więcej nie chcę do tego wracać, nawet myślami. Tak szczęśliwy jeszcze nigdy nie byłem. Kropka - dodał od siebie.