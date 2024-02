Deynn prawi o TERAPII MAŁŻEŃSKIEJ z Danielem Majewskim: "Okropnie ciężko, jest płacz, żal, od cholery ZŁYCH EMOCJI"

Anna 38 min. temu zgłoś do moderacji 34 4 Odpowiedz

Moim zdaniem to jest takie pierdzielenie. Związek powinien być bezpieczną przystanią, bo życie jedyni tak wystarczająco ciężkie. A nie czymś co powoduje ciągłe dramy. Sorry ale ja nie kupuję naprawiania związku po raz 50ty. To jest głupiego robota. Wiadomo, warto powalczyć ale jeżeli ta druga osoba nie chce nic zmienić, są ciągle afery, to jaki jest sens? Przecież oni co rusz mają rozstania i dramy i ciągną to chyba naprawdę by mieć o czym pisać