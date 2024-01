Deynn opublikowała PIERWSZE od dawna fotki z Danielem Majewskim. Przełom w ich relacjach? (ZDJĘCIA)

Przez ostatnie kilka miesięcy na profilach Deynn i Daniela Majewskiego pojawiały się niepokojące treści, które świadczyły o ich problemach małżeńskich . Konflikt doprowadził do tego, że influencer wyprowadził się z domu . Zażegnanie kryzysu zwiastowały spędzone wspólnie święta, ale, jak się okazało, było to preludium do publicznego "prania brudów".

Choć Daniel wrócił już do domu, to nie oznacza to, że wszystko wróciło do normy. Deynn ujawniła, że razem z Majewskim postanowili się zapisać na terapię małżeńską, która ma im pomóc w naprawieniu relacji. Jak sama wyznała, już pierwsze sesje pomogły im zmienić wzajemną narrację i dały nadzieję na "szczęśliwe zakończenie".