Deynn POGODZIŁA SIĘ z siostrą?! Wypoczywają w tym samym luksusowym hotelu (FOTO)

Deynn nie ma najlepszego kontaktu z rodziną, o czym wielokrotnie wspominała. Do pewnego momentu utrzymywała jednak całkiem niezłe relacje z młodszymi siostrami, które sprowadziła nawet do Warszawy. Wszystko zmieniło się na początku 2018 roku, gdy to starsza z sióstr, Klaudia, ujawniła, jak naprawdę wyglądają ich stosunki oraz w jaki sposób instagramerka "opiekuje się" najbliższymi. Jak można się domyślać, przedstawiona przez dziewczynę rzeczywistość prezentowała się zgoła inaczej niż to, czym chwalili się w mediach społecznościowych Marita i Daniel...