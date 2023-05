Deynn pogrążona w żałobie. "Mój świat się zawalił"

Aga 6 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Dziwne to jest jak te celebrytki nas przepraszają, że nie wrzucily zdjęć swojego tylka przez 2 tygodnie. Albo przepraszają, że dziś niemalowane, albo że mają kiepskie tło. W kółko to przepraszanie i ja to negatywnie odbieram - czy one myślą serio że ta ich nieobecność, czy opuchnięte oczy mają jakikolwiek wpływ na nas? Że my tu obgryzamy paznokcie?