Deynn żali się na HEJT po pochwaleniu się lotem prywatnym odrzutowcem: "Skasowałam zdjęcie Z PANIKI"

Patka 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Pajace żyją z kredytów i sponsoringu. Nie wierzcie w to ludzie. To tylko ohydny lans i puste życie bez wartości :) Ja nie zazdroszczę. Ostatnio pojechałam z mężem do Chorwacji rowerem. 14 dni po ok 100 km dziennie. Własnymi siłami, od rana do wieczoru, wysiłek, przygoda, dużo miłości i w moim odczuciu wielki sukces. To są pamiętne wakacje. Najpiękniejsze chwile nie kosztują dużo pieniędzy. W prostocie siła-takie jest MOJE zdanie. Pozdrawiam