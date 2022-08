Deynn zdradza, ile kosztowało ją "auto marzeń". Cena ZWALA Z NÓG: "Wybrałam NAJLEPSZĄ KONFIGURACJĘ"

Deynn nie ma obecnie żadnych powodów do narzekania. Jako jedna z najpopularniejszych rodzimych influencerek Marita Sürma jest w posiadaniu stale powiększającego się majątku, który może trwonić na różnej maści fanaberie . Słynne małżeństwo już odhaczyło na swojej liście marzeń dom z basenem , a oprócz tego niespełna miesiąc temu blogerka sprawiła sobie drogocenne auto.

Domek przy basenie już jest zrobiony, jak zobaczycie przed i po to padniecie, piękna robota! - stwierdziła. Teraz zapraszać znajomych na imprezkę (parapetówkę w końcu trzeba zrobić). Za kilka dni robimy garaż - będzie jeszcze większy kosmos. Później mój pokój i Daniela pokój gier, ale to za jakiś czas. Nie spieszy nam się.

Wcześniej Deynn i Majewski mieszkali we wrocławskim apartamencie na 28. piętrze Sky Tower. Co ciekawe, jeszcze do niedawna celebrytka zarzekała się, że nie wyobraża sobie mieszkania gdzieś indziej niż w drapaczu chmur. Jej priorytety uległy jednak kompletnej zmianie.