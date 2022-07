Deynn chwali się zakupem "samochodu marzeń" za MILION ZŁOTYCH: "Kiedyś nigdy bym nie uwierzyła, że BĘDĘ TU, GDZIE JESTEM" (ZDJĘCIA)

W ubiegłym roku los nie oszczędzał Deynn i Majewskiego . Nie dość, że para była nękana przez prześladowcę, który na różne sposoby próbował uprzykrzać im życie, to jeszcze w ich związek zawisł na włosku, gdy do ich relacji ukradkiem wkradł się kryzys. Szczęśliwie po kilku tygodniach "cichych dni" parze udało się go pokonać.

Jedziemy odebrać furę - mówiła podekscytowana celebrytka tuż przed wizytą w salonie. Stresuję się niesamowicie. Za każdym, razem jak uspokoję nerwy, to jak ktoś tylko powie słowo "porsche", to znów się zaczynam stresować. Nie wiem, jak sobie radzić ze stresem, musiałabym wypić setę, albo cztery, ale nie mogę, bo muszę prowadzić furę, masakra. Osiem lat temu zrobiłam sobie skrina tej fury i ustawiłam sobie na tapetę. To było moje marzenie, żeby ją mieć, ale wiedziałam, ze nigdy go nie spełnię. Kiedyś nigdy bym nie uwierzyła, że będę tu, gdzie jestem.