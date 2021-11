Deynn i Daniel Majewski POKONALI "KRYZYS": "Całą niedzielę spędziliśmy w łóżku"

Oki 11 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Ale żenada i ustawka zero szacunku do siebie i do widzów i do własnej rodziny !!!!!! Dno dno bardzo dobrze ze go wygwizdali na gali famę i włodarza bo drogi włodarzy dokonaliście złego wyboru wstyd !!!! Jaki wy przykład dajecie młodym ludziom !!! Wstyd i kilo mułu . A co do Marty to ona jest uzależniona ze odgrywa i godzi się na taka szopkę