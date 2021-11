Deynn i Majewski się NIE rozstali?! Nasi czytelnicy odkryli, że celebrytka W TAJEMNICY poleciała z mężem do Paryża...

Deynn i Majewski są jedną z kilku influencerskich par, które z powodzeniem funkcjonują w polskiej blogosferze, zarabiając na sprzedawaniu swojej prywatności. Każdy, kto od lat śledzi w sieci ich poczynania, wie, że Marita i Daniel zaliczyli wiele wzlotów i upadków, co w efekcie przypłacili poważną depresją oraz myślami samobójczymi . Jak sami przyznają, przy życiu utrzymała ich gorąca miłość. W lipcu 28-latek pochwalił się nawet, że niebawem staną na ślubnym kobiercu po raz drugi.

Tymczasem krótko przed szóstą rocznicą ich związku w sieci niespodziewanie zaczęło huczeć od plotek o rozstaniu jednej z naczelnych "power couple" internetu. Fani małżeństwa zaczęli spekulować o kryzysie, gdy ich wprawne oczy dostrzegły brak obrączki na palcu Surmy. Później Señor el Mayo zdecydował się na (ponoć) samotną, urodzinową podróż do Paryża, podczas gdy Deynn opublikowała na Instagramie, że poszukuje mieszkania do wynajęcia . Domysły internautów zdawały się potwierdzać dramatyczne komunikaty samych zainteresowanych.

Teraz okazuje się, że za "najgorszy czas w życiu" Deynn i Majewskiego nie odpowiada raczej rozstanie . Jak ustalili nasi czytelnicy, celebrytka miała towarzyszyć małżonkowi w urodzinowym wypadzie do Paryża, w który rzekomo wybrał się samotnie. Jedna z naszych Czytelniczek była pasażerką samolotu, na pokładzie którego Daniel leciał w towarzystwie nikogo innego, jak Marity.

Deynn i Majewski są razem w Paryżu. Leciałem razem z nimi samolotem z Wrocławia do Monachium - twierdzi nasza czytelniczka. A później przesiadka do Paryża. Także samotny to ten jego wyjazd nie jest.