Deynn i Majewski wezmą DRUGI ślub... "Teraz czas na KLASYK, czyli białą suknię i garnitur" (FOTO)

Deynn i Daniel Majewscy zdążyli wszystkich przyzwyczaić do tego, że u nich zawsze sporo się dzieje. Kilka dni temu nazwisko celebrytki znów pojawiło się na afiszach, gdy wyszło na jaw, że małżonkowie spędzają urlop w tym samym hotelu, w którym zatrzymuje się siostra Marity . Ewentualne pojednanie jest o tyle zaskakujące, że to właśnie Klaudia była odpowiedzialna za wywołanie głośnej dramy, która niemal zakończyła karierę influencerki.

Co ciekawe, Deynn niejednokrotnie wspominała, że publiczne pranie brudów koniec końców był zbawienne zarówno dla celebrytki, jak i jej ukochanego. To właśnie dzięki niemu para przewartościowała życie i kompletnie zmieniła priorytety ( a tak przynajmniej twierdzą ). Tuż po wybuchu afery na skalę krajową entuzjaści tatuaży i morderczych treningów na siłowni zdecydowali się wziąć spontaniczny ślub w Los Angeles, który skutecznie odwrócił uwagę od skandalu i pozwolił zbudować im swój image na nowo.

Był ślub po naszemu w dresach, teraz czas na klasyk, czyli białą suknię i garnitur - napisała Deynn pod zdjęciami, na których przyjmuje oświadczyny od męża. Powiedziałam TAK po raz drugi. Wiecie czego nauczył mnie ten związek? Nauczył mnie tego, że miłość jest jak kwiat, dosłownie. Nawet najgorętsza miłość wymaga nieustannego zaangażowania. Monotonia w związku jest normą, ale nie można w niej trwać. Trzeba ją zabijać, starać się, rozpalać, chwalić, rozpieszczać, umawiać na randki, prawić komplementy... Kiedyś myślałam, że jak będę w związku i "złapię" swojego wymarzonego partnera, to co by się nie działo, on ze mną będzie. I tyle.