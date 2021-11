Deynn i Daniel Majewski ROZSTALI SIĘ?! "Mamy najgorszy okres życia ever"

Ja widzę to, co na moim insta, ale babcia mi mówi więcej - kur*a... - odniósł się do słów internautki, która napisała, że "na pewno widzi komentarze i wiadomości od fanów". Naprawdę nie chcę wyjść na jakiegoś buca, a co gorsze nie chcę, aby ktoś z Was pomyślał, że coś tu się sztucznie kręci (nieważne co), bo to największe frajerstwo... Mogę powiedzieć wprost: Nie mam depresji, ale mam/mamy najgorszy okres życia ever - nie chce mi się o tym gadać, właśnie dlatego, że nie szukam atencji w tym temacie. Jesteście w opór kochani, u Marity w komentarzach też widzę dużo troski i to jest w was za*ebiste! Ale więcej, przynajmniej ode mnie, się nie dowiecie, bo naprawdę… Nie mam sił, nie chce mi się, nie mój okres, nie ten czas... - czytamy.