Deynn i Daniel Majewski pokazują WNĘTRZA "domu marzeń": Kominek, barek, stół z miejscem na 10 osób..." (ZDJĘCIA)

Frania 15 min. temu

No i co z tego? Mnie to nie przeszkadza. Niech mają. Gdyby im było gorzej, to mnie by to w jakiś sposób pomogło? Nie. Mieszkam w bloku i mam hipotekę, ale innym nie zazdroszczę. Ani Majewskim, ani Halejcio tej willi za 9 mln, ani nikomu innego kto nabył nieruchomość. Niech im się wiedzie i dobrze się mieszka. Każdy ma jakiś sposób na życie. Im się udało zarabiać w ten sposób i myślę, że większość by skorzystała z takich możliwości. Nie ukradli nikomu, to spoko. Dom bardzo ładny.