Deynn i Daniel Majewski KUPILI DOM. "Niech mnie ktoś uszczypnie!" (ZDJĘCIA)

Patrząc na tę otwartą przestrzeń łatwo odnieść wrażenie, że to taka lokalizacja, że co 2 lub 3 godziny przelatuje głośno samolot i nikt tam nie chce mieszkać. A co zabawniejsze, to na kredyt a więc to własność banku. Własnością formalnie będzie gdy spłacą. Ale obserwując ich, to łatwo przewidzieć, że zacznie się już za niedługo problem ze zdrowiem a na koniec na bruk jak większość Amerykanów. Życie, to nie bajeczka dla naiwnych 🌞