Deynn w mikroskopijnym bikini pręży się na plaży w objęciach Majewskiego. Koniec kryzysu w związku? (ZDJĘCIA)

Przeglądając artykuły na pudełku i widząc tych wszystkich ludzi, którzy zajmują się tylko robieniem zdjęć i wrzucaniem ich na SM zastanawiam się ile jeszcze ten trend pociągnie. Ci wszyscy ludzie pokazali już wszystko co można było pokazać. Były śluby, pogrzeby,porody, poronienia, rozwody, zdrady, choroby itd. Były dzieci, zwierzęta, pięć żon czy mężów, rodzice, babcie i prababcie. Już chyba zaliczyli wszystkie możliwe wyzwania czy jak to zwał i nawet jeśli przyświecał temu na początku jakiś cel to i tak sprowadzało się to na końcu do trendu, który trzeba było zaliczyć. I tak było oblewanie wodą, zdjęcia z poduszką, śpiewanie kolejnych zwrotek piosenek, robienie pompek, itd. Przecież to wszystko stało się już najzwyczajniej nudne. Przecież jeśli zabrać im telefony to oni niewiele mają do zaoferowania światu. A ten konsumpcjonizmu, który zieje z każdego zdjęcia jest wręcz przykry. Tony łachów i daremnych gadżetów. Nawet jak gdzieś pojadą to proszę odpalą sobie jakieś fajerwerki bo mają rocznicę, a wszystko po to żeby się pochwalić, że oni mogą?! Tylko po co?! A co tydzień kryzysy. Dokąd to zmierza?