Dietetyczka krytykuje Sylwię Bombę za promowanie RESTRYKCYJNEJ DIETY: "Nie słuchajcie tego, co mówią wam celebryci!"

halina 19 min. temu

moje kolezanka nabawila is insulinoopornosci, bo jadla duzo i baardzo niezdrowo, fast foody na potege itp. Tyla bardzo, ze 25kg nadwagi i pozniej chudla. Mniej wiecej od 19 roku zycia do 28 tak jej sie zdarzylo 2-3 razy ze chudla i tyla i teraz ma. zawsze trzeba dbac o siebie, nie to ze od 1 stycznia. I nie pokutowac za batonika, wszystko jest dla ludzi tylko w normalnych ilosciach. Dbajcie o siebie, i nie sluchajcie tej sylwiny ona glupia, zeby schudnac trzeba jesc ale zbalansowana diete i cwiczenia moi drodzy cwiczenia. jak was nie stac na silownie, lub zajecia. zacznijncie biegac 2 razy w tygodniu krotkie dystanse, dlugie spacery, nawe cwicczcie z chodakowska czy mel b, jest tylko dostepnych rzeczy w internecie. pozdrawiam.