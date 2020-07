Sylwia Bomba zdradza sekret swojej metamorfozy: "Wycięłam ze zdjęcia głowę Beyonce i wkomponowałam własną"

Ale to jeszcze nie wszystko, bowiem Sylwia postanowiła również skorzystać z "mocy wizualizacji" , którą promował niegdyś Łukasz Jakóbiak , tworząc przerażające przedstawienie jego rzekomego udziału w programie Ellen Degeneres, do którego - jak do tej pory - nadal nie doszło.

W tym miejscu opowiem wam o mocy wizualizacji . Niektórym może wydać się to śmieszne, ale gdy wtedy patrzyłam na Beyonce, w myślach widziałam siebie – dokładnie tak samo szczupłą, tak samo perfekcyjną i w identycznej sukience! Od tej pory codziennie mówiłam sobie: "To mogę być ja! Żadne kilogramy nie mogą odebrać mi marzeń!" - kontynuuje.

W końcu więc sprytna Sylwia połączyła nieocenioną moc wizualizacji z umiejętnościami wycinania kartki papieru, co okazało się kluczem do sukcesu:

Z niewielką pomocą grafiki komputerowej postanowiłam dogonić te marzenia. Wycięłam ze zdjęcia głowę mojej ulubionej wokalistki i wkomponowałam własną! Co więcej, wydrukowałam ten fotomontaż i powiesiłam go na suficie nad moim łóżkiem. Zdjęcie mojej idealnej mnie stało się też tapetą w moim telefonie, zawisło na lodówce i nad biurkiem - chwali się Sylwia. Wiecie, po co? Żebym nie przestała marzyć i dążyć do wyznaczonego celu. Żebym pamiętała, że moja twarz nie jest skazana tylko na grube ciało. Jeśli możesz wyobrazić sobie, że jesteś szczupła, to możesz też tak wyglądać.