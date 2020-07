"Ciałopozytywna" Sylwia Bomba motywuje swoje fanki: "Można pracować nad sobą i akceptować swoje ciało takim, jakie jest"

Sylwia Bomba to celebrytka o bardzo pozytywnym usposobieniu, która zyskała popularność dzięki występom w programie Gogglebox. Przed telewizorem. Portale plotkarskie pisały o niej głównie w kontekście związku ze starszym o kilkanaście lat mężczyzną oraz imponującej metamorfozy. Bombie udało się w krótkim czasie zrzucić ponad 30 kilogramów, co okazało się inspirujące dla wielu kobiet. Obecnie celebrytkę śledzi na Instagramie aż 650 tysięcy internautów, a ona chętnie odcina kupony od influencerskiej popularności.

Sylwia Bomba tłumaczy związek z 14 lat starszym partnerem: "Wiek to jest tylko cyferka w dowodzie"

Czas jaki dzieli te zdjęcia to jedna sekunda. To jest moje to samo ciało po prawej i po lewej stronie. Pracowałam na nie długo, a nadal bardzo wiele bym w nim zmieniła. Instagram jest tylko wycinkiem rzeczywistości. Nikt nie ma idealnego ciała w każdej pozie, chociaż patrząc po zdjęciach na Instagramie, ma się zupełnie inne odczucia - wyznała.