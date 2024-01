DJ Fat Tony świętuje 17 lat trzeźwości. Pokazał, jak wyglądał, zanim poszedł na odwyk. "Byłem bezdomny i nie miałem zębów" (ZDJĘCIA)

Tak wyglądał DJ Fat Tony przed rozpoczęciem walki z uzależnieniem

To byłem ja, ponad 17 lat temu umierałem przez uzależnienia, nienawidziłem siebie i życia. Jedyne, na co czekałem to śmierć. Byłem bezdomny i nie miałem zębów. Dziś świętuję 17 LAT czystości, trzeźwości i miłości do życia. Wrzucam te zdjęcia co roku jako przypomnienie, że kiedy myślisz, że życie nie może być gorsze to, może być tylko lepsze. Nigdy nie bierz niczego za pewnik i nigdy przenigdy się nie poddawaj. Dziękuję każdemu, kto okazał mi miłość i pokazał nowy sposób na ŻYCIE. Dziękuję z całego serca - pisał DJ Fat Tony na Instagramie.