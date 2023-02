Honorata Skarbek gorzko podsumowuje relacje z mężczyznami: "Spędziłam 7 LAT w związkach z osobami uzależnionymi"

Honorata Skarbek była w związku z osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu

Od 20 do 30 roku życia spędziłam 7 lat w związkach z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych i zachowań - narkotyki, alkohol, adrenalina itp. W rodzinie ani nigdy wcześniej nie miałam styczności z problemami tego typu, dlatego przed przepracowaniem tego, nie interpretowałam alkoholu, imprez, wieczornych wyjść z zagrożeniem. Sama nigdy w życiu nie brałam narkotyków i to coś, co od zawsze wzbudza we mnie same najgorsze emocje - odpowiedziała Honorata Skarbek na InstaStories.