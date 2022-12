Honorata Skarbek świętuje 30. urodziny, gorzko przyznając: "To był chyba NAJCIĘŻSZY rok w moim życiu" (FOTO)

Honorata Skarbek kilka lat temu zasłynęła jako piosenkarka Honey, której udało się wypromować kilka radiowych hitów. Po jakimś czasie gwiazda zdecydowała jednak, że będzie się parała głównie influencerstwem. Dziś rozwija biznesy i co jakiś czas promuje produkty na Instagramie.

Celebrytka na koncie ma również związek z raperem Smolasty, z którym kilka razy rozstawali się i wracali do siebie. Ostateczni ich drogi się rozeszły, a Skarbek chwaliła się w sieci, że układa sobie życie u boku nowego, tajemniczego mężczyzny, którego nigdy nie pokazała publice.

To już ostatki spamu urodzinowego, ale dzisiaj właśnie kończę 30 lat i naprawdę - minęło mi to jak jeden dzień. Jestem wdzięczna za wszystko, czego mogłam przez ten czas doświadczać, a od 15 lat w jakimś stopniu również na Waszych oczach i z Waszym wsparciem, za które dziękuję. To był chyba najcięższy rok w moim życiu, czego oczywiście nie obwieszczałam wszem i wobec publicznie - rozpoczęła.