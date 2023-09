Dlaczego księżna Kate często zasłania się torebką? Wysyła w ten sposób tajemnicze sygnały...

Takie zachowanie potwierdza również inny królewski ekspert od savoir vivre, William Hanson. Zauważa on, że kiedy księżna ma zajęte ręce, daje to sygnał rozmówcy, że uścisk dłoni jest niewskazany. W końcu nie każdy jest zaznajomiony z dworską etykietą, według której to członkowie rodziny królewskiej mają prawo zainicjować uścisk dłoni. Jeśli księżna nie wyciąga pierwsza ręki w geście przywitania, to jest to sygnał, że wystarczy sam uśmiech czy skinienie głową - dodaje Hanson.