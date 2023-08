Kate Middleton doprowadzi do POJEDNANIA w rodzinie królewskiej?! Media donoszą, że POTAJEMNIE kontaktowała się z księciem Harrym

Brytyjska rodzina królewska wciąż walczy z kryzysem wizerunkowym po tym, jak książę Harry zrezygnował z pełnienia oficjalnych funkcji w ojczystym kraju. Trzy lata temu przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych w towarzystwie swojej żony Meghan Markle i ich synka Archiego. Jak obszernie relacjonowały media na całym świecie, napięcie między znanymi braćmi ciągle narastało . Znacznemu pogorszeniu uległy również jego relacje z księżną Kate .

Trudna sytuacja w rodzinie królewskiej

Kontrowersyjna decyzja młodszego syna księżnej Diany i króla Karola położyła się cieniem na jego kontakty z niemal wszystkimi członkami rodziny królewskiej. Najmocniej miała na tym ucierpieć relacja z ojcem. Czarę goryczy przelał wywiad, jakiego 39-latek z żoną udzielili w programie Oprah Winfrey, ujawniając wszystko to, co działo się za zamkniętymi drzwiami pałacu Buckingham. Przez dłuższy czas mężczyźni podobno nie odzywali się do siebie ani słowem.