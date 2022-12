Księżna Kate czuje się ZDRADZONA przez księcia Harry'ego. "Nie spodziewała się takiego ciosu"

Dziwny swiat 25 min. temu zgłoś do moderacji 16 3 Odpowiedz

Mieszkak w USA na stale ostatnio wywalili bardzo dobrego pracownika bo uwaga !!! Baba pokroju Megan zaczela na niego krzyczec a ten je poprosil aby sie uspokoila i polozyl jej reke na ranieniu mowiac to , w usa nie wolno nikogo dotykac !!! I teraz Megan leci sobie do tv i pierniczy bzdury a amerykanie ktorzy sami sobie takie zasady ustalili jej wspolczuja …… wszytsko zalezy od narracji ….. mysle ze w jej prztpadku jak by to oni sie rzucili jej na szyje z przytulaniem to tez by bylo zle …..