Meghan Markle cierpko wspomina pierwsze spotkanie z Williamem i Kate. "Było to dla nich irytujące"

Ojejejej ona jest przecież taka amerykańska, otwarta i wyluzowana. Ona ma o sobie tak wysokie mniemanie że to jest aż komiczne. Czy ona wogóle zdaje sobie sprawę, że królowa to głowa państwa? Najważniejsza osoba w kraju? Wiecie jak ona zdobyła tego Harrego? Bo on od zawsze był traktowany jako książę, ktoś ważny a ona od początku traktuje go jakby był nikim, nawet jakby to on był biedny i gorzej urodzony od niej. To mu się podoba. Przypomniało mi się jak ona mówiła, że Harry spóźnił się na pierwsze spotkanie z nią i jak przyszedł to ona go skrzyczała, że jak to tak jej cenny czas marnuje. To musiało być dla niego cudowne przeżycie, że obca baba drze japę na niego. Nie wiem jakie tajemnice rodzinne jej wygadał Harry ale ona uważa się za lepszą od całej rodziny królewskiej chociaż pochodzi z getta i jedzie po nich na całego.