Royalsi BOJĄ SIĘ dokumentu Meghan i Harry'ego? Karol i William "ostro wypunktują ich KŁAMSTWA", a pracownicy Pałacu chcą móc się BRONIĆ przed oskarżeniami

Karla 11 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Gdyby król ostatecznie im pokazał gdzie ich miejsce i wytoczył im proces, to da dwójka by się nie wypłaciła na prawników i koszty sądowe a na koniec by się rozwiedli bo Harry nie byłby jej już do niczego potrzebny. Oskarżyłaby go o nieprzepracowane traumy, przemoc psychiczną i rasizm ;) Zoczycie że to kwestia czasu kiedy zaczną atakować siebie nawzajem