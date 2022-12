Meghan Markle i książę Harry OKŁAMALI widzów w zwiastunie dokumentu dla Netfliksa?! Są dowody. "TO ABSOLUTNY SKANDAL"

gość 13 min. temu zgłoś do moderacji 32 2 Odpowiedz

Usłyszałam, czy przeczytałam tekst Megan z tego zwiastunu "Jeśli stawka jest tak wysoka to czy nie mamy prawa powiedzieć naszej wersji... " Tylko ja się pytam o jaką stawkę chodzi, bo przecież nie przyznaje, że chodzi tylko o materialną kwestię wynagrodzenia za sprzedawanie pałacowej prywatności?! Ona udaje, że jest jakaś gra... o co, o rasizm? Rasistą jest Karol, który poprowadził Meghan do ołtarza bo była zbyt skłócona z własnym ojcem i całą swoją rodziną?! Stawką tą jest ich prywatność? Czyli walczą o swoją prywatność wynosząc wszystko bezpośrednio do mediów?! To wszystko czysty bełkot. Harry mówi o tym jak ciężko jest kobietom w rodzinie królewskiej zapominając, że w tym czasie głową tej rodziny była kobieta-królowa, jej córka i wnuczki mają się jak pączki w maśle. W złym świetle zmanipulowanymi ujęciami stawia bratową, z którą przyjaźnił się przez wiele lat i która jest obwiniana za to, że radzi sobie z paparazzi uśmiechając się do nich?! Obwinia jakąś mityczną "firmę" jak by tej firmy nie tworzyła i nie zarządzała jego ukochana babcia, której imię nadał swojej córce! Wspominają z wyrzutem o hierarchii jak by nie wiedzieli, że o to chodzi w monarchii i synowa młodszego syna nie będzie nigdy w tej firmie na równi z żoną przyszłego króla! Młodszy syn nie ma w takim układzie tylu przywilejów ale też nie ma obowiązków dlatego mógł sobie pozwolić na imprezowanie z gołym tyłkiem za kawalerskich czasów.