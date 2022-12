Harry i Meghan wypuścili PIERWSZY ZWIASTUN swojego dokumentu na Netflixie! "Musiałem zrobić wszystko, żeby ochronić swoją rodzinę"

Ten teges 9 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

Harrego szkoda, tak się zakochał w takim byle czym... No ale cóż, jest dorosły, sam podejmuje decyzje, nikomu nic do tego. Ta megan to taka zwykła prostaczka, której się w życiu trochę poszczęściło. Od samego początku pasowała do rodziny królewskiej jak wół do karety. I tak chciała prywatności, szopki odstawiała - a tu proszę - Netflix i film o niej i jej rodzinie, w ramach walki o tę prywatność...