Królewski biograf twierdzi, że książę Harry jest "TAK SAMO NIESZCZĘŚLIWY" jak jego wuj, który też odszedł z rodziny królewskiej dla... ROZWÓDKI

Sytuacja na dworze królewskim od czasu odejścia pary była - delikatnie mówiąc - napięta. Ostatnie doniesienia prasy wskazują na to, że k ról Karol III ma nadzieję pojednać się z Meghan Markle i swoim synem. Chce zjednoczyć całą rodzinę. Jak ostatnio ujawniono, k siążę Harry i Meghan próbowali rozwiązać problemy rodzinne już w 2019 roku wraz z księciem Williamem i Kate Middleton. Niestety, nie doszło wtedy do pojednania.

Hugo Vickers (królewski biograf) uważa, że k siążę Harry "promienieje tym samym smutkiem" co kiedyś król Edward VIII. Jego zdaniem mąż Meghan Markle po zerwaniu więzi z rodziną królewską jest "całkowicie nieszczęśliwy ".

Myślę, że powodem, dla którego królowa miała tę iskrę w oczach, było właśnie to, że poświęciła się obowiązkom - powiedział ekspert, sugerując tym samym, że Harry nie może pogodzić się z utratą przywilejów, mimo iż sam się ich wyzbył.

Choć król Edward VIII nigdy nie przyznał się, że żałuje abdykacji, Vickers uważa, że nigdy nie widział nikogo z tak smutnym wzrokiem, co może oznaczać, że prawda była zupełnie inna...

Gdybyś obudził go o 4 rano i zapytał, czy ma jakiś żal, powiedziałby, że nie. Ale jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę myślał, spójrz w jego oczy - powiedział pisarz. Jeśli chodzi o księcia Sussex, kto wie, co się z nim stanie? Myślę, że wygląda na gruntownie nieszczęśliwego - dodał.