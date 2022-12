Członkowie rodziny królewskiej tuszowali RZEKOMY ROMANS księcia Williama?! Książę Harry uruchomił lawinę spekulacji

Proszę 3 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Niewidomy Czarek ma szansę na lepszy los - biedny 7 letni niewidomy skatowany pies obecnie przebywający w Bułgarii . Fundacja zbiera na sprowadzenie go do Polski. Proszę każda złotówka się liczy. Mimo że zbiórka trwa tak dlugo nikt nie wpłaca. Pomóżmy go sprowadzić do Polski i zakończmy jego meke. Nie zasługuje na takie życie. Co trzeba mieć w głowie żeby Niewidomego psa tak urzadzic i zgotować mu taki los;(