Meghan Markle i Harry się doigrali. Z oficjalnej strony rodziny królewskiej ZNIKNĘŁY ich książęce tytuły

Pierwszą "bombę" na rodzinę królewską zrzucili podczas wywiadu u Oprah, który niejako zapoczątkował ich tournée po mediach. Mimo że wcześniej zdarzało się już wspomnieć aktorce, że "przeżywa ciężkie chwile", to para publicznie nie rozpowiadała o tym, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami Pałacu Buckingham. Nie był to jednak koniec ich występów, bo później udzielili jeszcze kilku innych wywiadów, wypuścili serial dokumentalny o swoim życiu, a w końcu Harry napisał jeszcze swoją biografię.

Z oficjalnej strony rodziny królewskiej zniknęły tytuły Harry'ego i Meghan

Mimo że para wycofała się z szeregów pracujących royalsów, to zdarzyło im się podkreślać swoje powiązania z rodziną królewską i tytułami. Meghan wypuściła między innymi książkę "The Bench", w której to podpisała się jako "Meghan, The Dutchess of Sussex". Formalnie małżeństwo wciąż może posługiwać się tymi tytułami, bo podczas "megxitu" odebrano im "Her/His Royal Highness".