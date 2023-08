Książę William kilka lat temu próbował się skontaktować z Harrym. Ujawniono TREŚĆ WIADOMOŚCI, jaką Sussex miał wysłać bratu

Alexandra 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Hahaha 🤣🤣 W wywiadzie udzielone go dla tv w Afryce biedna Megusia żaliła się jak jej było ciężko i że nikt jej nie rozumiał gdy była w ciąży i po urodzeniu syna przy czym szkoda że zapomniała jak trzy tygodnie po rodzeniu trzeciego dziedzka nazwała Kate "baby breain"... Też Megusia nie rozumiała Kate ale to nic, bo to księżna megan, to jej się wszyscy powinni kłaniać, schodzić z drogi i być na każde jej skinienie paluszkiem... KARMA do niej wróciła i jeszcze miała czelność się żalić, no cóż kiedyś im kibicowałam, teraz mam kłamców w 4ch literach, mają to na co sami zapracowali, nie żal mi ich, a wystarczyło mieć tylko ociupinkę pokory...