Przyjaciel Meghan Markle i księcia Harry'ego ujawnia, jak naprawdę wygląda ich małżeństwo. Co z plotkami o KRYZYSIE?

Jak wygląda sytuacja w domu Meghan i Harry'ego? Zaskakujące słowa znajomego pary

To Meghan podejmuje decyzje i nosi spodnie w tym związku, ale to nie tak, że Harry jest do czegoś przymuszany. Ten system po prostu się u nich sprawdził. Może to było właśnie to, czego potrzebował po tym wszystkim, co przeszedł - czytamy.