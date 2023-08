Książę Harry i Meghan Markle ucinają plotki o kryzysie. Wystąpili w filmiku nagranym w ogrodzie ich willi za 62 MILIONY (ZDJĘCIA)

Pierwsze wystąpienie od miesięcy

Dziękujemy, że robisz wszystko to, co robisz. W szczególności nasze dzieci są niezwykle wdzięczne. One jeszcze tego nie wiedzą, ale będą! - ekscytowali się małżonkowie.

Spadająca popularność

To pierwszy raz od prawie trzech miesięcy, gdy Harry i Meghan pojawili się wspólnie. Ostatni raz miało to miejsce 16 maja podczas wręczenia nagród Women of Vision przez Ms Foundation w Nowym Jorku, czyli wtedy, gdy życie zawodowe zaczęło im się walić. Przypomnijmy, że w czerwcu zakończyła się współpraca pary ze Spotify. Miesiąc wcześniej pojawiły się obawy, co do przyszłości ich umowy z platformą Netflix. Również w czerwcu ankieta YouGov wykazała, że ​​popularność Meghan spadła, co jest najniższym wynikiem od czasu rozpoczęcia badania w 2017 roku. Przychylność ankietowanych wobec Harry'ego, również jest znacznie niższa.