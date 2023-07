Koniec przyjaźni George'a Clooneya z Meghan Markle! Aktor DOBITNIE dał znać, co sądzi o żonie księcia Harry'ego

Sytuacja Meghan Markle z miesiąca na miesiąc wygląda coraz bardziej nieciekawie. Nie dość, że eksksiężna skutecznie zraziła do siebie rodzinę królewską i większość Brytyjczyków, to jeszcze jej małżeństwo z księciem Harrym wisi ponoć na włosku. Powodem zaognienia się małżeńskiego konfliktu ma być chęć reaktywacji kariery aktorskiej i plan podboju Hollywood przez Amerykankę, co jest wyraźnie nie w smak rudowłosemu arystokracie. Co więcej, matka Archiego i Lilibeth podpisała niedawno kontrakt ze znaną hollywoodzką agencją talentów William Morris Endeavour.